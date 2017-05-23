Компания Vernee и всеми любимый интернет-магазин AliExpress проводят совместную распродажу новейшего смартфона Thor E. У каждого из нас появился шанс приобрести этот мобильник со скидкой в 25% и бесплатной доставкой по России.

С 23 мая смартфон Vernee Thor E на AliExpess стоит ровно $100 вместо изначальных $130, и такая цена актуальна только для первых 1000 покупателей, так что советуем поспешить с заказом – после завершения акции цена вернется к первоначальной. Моноблок характеризуется в первую очередь очень емким аккумулятором – целых 5020 мАч, но весит он при этом всего 149 граммов, располагая толщиной не более 8 миллиметров. С такой батареей смартфону обеспечено несколько дней автономной работы без подзарядки, а когда она все же потребуется, на восполнение энергии не уйдет много времени благодаря быстрой зарядке 9V2A.

Уже из коробки новый Vernee Thor E работает на базе современной ОС Android 7 Nougat с дополнительной оболочкой VOS, и у него есть сразу 3 Гб оперативной памяти и фотокамеры с разрешением 5 Мп спереди и 13 Мп сзади. Под файлы пользователя в смартфоне предусмотрено 16 Гб встроенной памяти, а 5-дюймовый экран здесь поддерживает разрешение HD. Более подробно об акции с 25-процентной скидкой на Vernee Thor E можно узнать по этому адресу.