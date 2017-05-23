Компания HP рассказала об обновленной версии своего полноразмерного ноутбука Envy x360, способного трансформироваться в гигантский планшетный компьютер. Были раскрыты данные о его аппаратной начинке, плюс стала известна стоимость компьютера на территории нашей страны.

Мобильный ПК HP Envy x360 располагает экраном на 15,6 дюйма по диагонали с поддержкой разрешения Full HD в базе и Ultra HD или 4К в топе. Новую его версию можно купить на базе процессоров AMD A9 или А12, а если вы фанат Intel, то для вас есть опции в виде Core i5 и Core i7 поколения Kaby Lake, без указания конкретных моделей. Ноутбук HP Envy x360 доступен в темно-сером и серебристом цветах корпуса и может вмещать аж до 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR4, плюс есть возможность установки дискретной видеокарты от NVIDIA в модификации с процессорами Intel.

Мобильный компьютер поддерживает до 10 одновременных касаний, располагает винчестером до 1 терабайта, портами USB 3.0 и USB-C, а также батарейкой на 11,5 часа автономной работы и выходом HDMI для подключения внешнего экрана. Обновленный HP Envy x360 поставляется с предустановленной ОС Windows 10 от Microsoft и стоит от 50000 рублей с процессором AMD. Если же вас интересуют только чипы от Intel, то приготовьте уже 62000 рублей за минимальную конфигурацию.