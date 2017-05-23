В Киеве с 15 июля подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом говорится в проекте проекту распоряжения Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения, передает LB.ua.Читай также: Стало известно,.подробнее

Новость была оставлена 23 мая 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.