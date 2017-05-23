Под маркой Ricoh совсем скоро выйдет компактный фотоаппарат WG-50, который очень пригодится на природе ввиду своего очень прочного корпуса. Это наследник модели Ricoh WG-40, вышедшей пару лет назад и заслужившей немалую популярность за счет своей надежности и характеристик.

До анонса новой камеры Ricoh WG-50 еще остается немного времени, и на данный момент все ее характеристики держатся в секрете. Если судить исключительно по внешнему виду, то по сравнению с предшественником она вообще не изменилась, сохранив ровно тот же дизайн, который, к слову, не вызывал никаких нареканий и владельцев. Видимо, Ricoh решила не менять то, что хорошо работает, но все же за два года можно было приделать пару новых акцентов экстерьера. На рендерах отлично видно, что Ricoh WG-50 получит 16-мегапиксельный CMOS-сенсор, защиту от воды, ударов, падений и перепадов температуры, а также ксеноновую вспышку в дополнение к шести светодиодам вокруг объектива и кнопочную систему управления.

Экран намертво вмонтирован в корпус и, вполне вероятно, является сенсорным, а оптика камеры наделена функцией 5-кратного приближения. Увы, пока что это все, что можно сказать о новом фотоаппарате Ricoh WG-50 — подробности о нем станут известны после анонса, назначенного, по слухам, на первую половину июня текущего года.