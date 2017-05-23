На днях оператор сотовой связи МегаФон ушел в офлайн, почти на сутки оставив без связи миллионы абонентов по всей стране. Авария случилась 19 мая, но в настоящее время все уже восстановлено, и теперь руководство МегаФона намерено компенсировать своим пользователям невозможность позвонить, выйти в интернет или отправить сообщение.

Напомним, что причиной сбоя в работе связи МегаФона стали проблемы на одном из ключевых элементов сети оператора, разработанном компанией HP. Программное обеспечение тоже писала она, так что сторонники теорий заговора уже могут начать рассуждать о попытках Нового Света лишить Россию связи. О том, кто в итоге окажется крайним, судить уже не нам, наше дело сообщить, что всем абонентам, пострадавшим в результате аварии, будет предложено три варианта компенсации, один из которых, в условиях российских реалий, совершенно бесполезен.

МегаФон предложит абонентам бесплатно посмотреть ровно 1 (один) из новых фильмов на МегаФон.ТВ, словно не зная, где именно подавляющее большинство россиян бесплатно смотрит эти самые фильмы. Два других варианта намного более интересны: это либо 2 Гб мобильного интернета, либо 1 гигабайт плюс 50 минут голосовой связи. Выбрать можно будет что-либо одно. Добавим также, что сбой в работе МегаФона привел к масштабному росту абонентских баз других операторов России.