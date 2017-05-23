Компания Vertu анонсировала новый супермегаэлитный сотовый телефон Signature Cobra Limited Edition для тех, у кого есть все, даже кисточка для пупка. Аппарат будет выпущен в крайне ограниченном количестве экземпляров — с конвейера сойдет ровно 8 таких мобильников, и каждый будет стоить 360 000 долларов США.

Vertu Signature Cobra Limited Edition не является смартфоном и относится к числу обычных сотовых телефонов без операционной системы. В разработке его внешности принимали участие специалисты французского бренда Boucheron, и его корпус украшен 439 рубинами — этими камнями покрыто тело кобры (см. фото), а ее глаза сделаны из изумрудов. Подробности об аппаратной начинке Vertu Signature Cobra Limited Edition официально держатся в секрете, но вполне очевидно, что чудес от обычной звонилки, пусть и элитной, ждать не стоит — по своим возможностям она не сравнится даже со смартфоном за 4000 рублей.

Но все понимают, что в данном случае никто не станет зацикливаться на электронике, ведь здесь главное — это дизайн, бренд и драгоценные камни. Само собой, никто не станет доверять телефон за 360 000 долларов обычной курьерской службе, иначе он тут же окажется на черном рынке, и потому все восемь Vertu Signature Cobra Limited Edition будут доставлены покупателям на настоящем вертолете. Вероятнее всего, каждый экземпляр этого телефона уже продан, но об этом пресс-релиз умалчивает.