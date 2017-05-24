До конца осени будет представлен проект комплексной реновации всей территории Гидропарка. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба мэра Киева.Работы проинспектировал сам Виталий Кличко.Читай также: На Гидропарке избили и ограбили двух парней “Гидропарк — одно из любимых мест отдыха киевлян и гостей.подробнее

Новость была оставлена 24 мая 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.