Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу в шестой игре полуфинала Кубка Стэнли против «Оттава Сенаторс». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу канадской команды. Малкин довел количество набранных очков в плей-офф НХЛ до 24-х и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

Новость была оставлена 24 мая 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.