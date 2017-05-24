Американец Дориан Прайс и француз Джонатан Леко одновременно отправили друг друга в нокдаун на турнире по тайскому боксу в Паттайе. Прайс попал сопернику в челюсть рукой, но сам в тот же момент получил удар в лицо локтем. Оба спортсмена упали, но американец в итоге сумел подняться без посторонней помощи и выиграл бой.

Новость была оставлена 24 мая 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.