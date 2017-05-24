Ведь в последнее время существенно изменились факторы, на которые городская администрация не имеет влияния, а именно: цена на электроэнергию выросла почти в 4,6 раза, на государственном уровне в 2,6 раза увеличена минимальная заработная плата, также выросла стоимость горючего, воды и запчастей. Но при этом,.подробнее

Новость была оставлена 24 мая 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.