Интернет-магазин GearBest запустил новую акцию, направленную на привлечение новых покупателей, а также тех, кто совсем недавно зарегистрировал в нем свой аккаунт. Такие пользователи могут воспользоваться правом на получение купонов, дающих скидку на более чем 35 товаров из разных ценовых категорий.



Категорий этих в данном случае три: до $30, от $30 до $100 и от $100. Также можно заглянуть в раздел с новыми поступлениями и обнаружить там самые разные гаджеты, как полезные, так и просто игровые. К примеру, набирающие популярность игрушки-спиннеры можно купить по цене от $1, если на этапе оформления заказа применить полученный на странице акции свой индивидуальный купон.

В категории «до $30» есть немало интересного, к примеру, всем известный фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 2 за $19 или IP-камера от Xiaomi с передачей Full HD-видео за $20. Также здесь можно встретить наушники Xiaomi Piston за $5 и KZ ZST за $10. Все цены актуальны после применения купонов.

Раздел от «$30 до $100» состоит в основном из записывающих устройств: есть два видеорегистратора, Mini 0903-nano Q и MINI 0805, ультракомпактные и способные записывать видео в формате Full HD. Стоят они $40 и $36 соответственно, опять же, с учетом купонов, а за новенькую экшен-камеру Q6 в усиленном корпусе и поддержкой 4К-видео у вас попросят всего лишь $34. В этой категории даже нашлось место умному роботу-пылесосу Alfawise B3000, оцененному в $80.

Пылесосы есть и в разделе «от $100», и это, к примеру, Xiaomi Mi Robot Vacuum стоимостью $320. Экшен-амеры здесь тоже есть: ThiEYE T5e и SJCAM SJ5000X с поддержкой 4К-видео по цене $110 и $106, а также SJCAM M20 за $92, пишущая 3К-ролики. Помимо этого, в наличии смартфоны Xiaomi и Huawei, ноутбуки Jumper и Cube, а заодно и планшетные компьютеры от Teclast и VOYO. Участвуйте в акции GearBest и экономьте!