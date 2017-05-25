Компания ASUS опубликовала сведения о стоимости нового смартфона ZenFone Live на территории России. Аппарат позиционируется как первый в мире аппарат мобильной связи, заточенный под стриминг видео с функцией улучшения автопортрета в режиме реального времени.

Иначе говоря, основной конек смартфона ASUS ZenFone Live — это его фронтальная камера, вернее, даже не аппаратная ее часть, так как в наличии всего 5 мегапикселей, а программная. Для стриминга именно это и требуется, плюс фронталка получила два MEMS-микрофона для подавления шума (в режиме разговора они тоже активны) и собственную светодиодную вспышку. В России смартфон ASUS ZenFone Live оценивается ровно в 10000 рублей и продается в темно-синем, розовом и золотом цветах корпуса.

Стоимость аппарата включает в себя основную камеру на 13 Мп, обычный HD-экран на 5 дюймов со стеклом 2,5D, старый процессор Qualcomm 400, 2 Гб оперативной памяти и накопитель на 32 гигабайта. В смартфоне есть поддержка двух SIM-карт, модуль LTE, ресиверы ГЛОНАСС и GPS, а также слот microSD до 128 Гб и аккумулятор емкостью 2650 мАч. Работает ASUS ZenFone Live на базе ОС Android 6.0 с фирменной оболочкой Zen UI 3.5.