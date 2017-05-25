Китайская компания DJI провела презентацию своего очередного творения, получившего название Spark и забившего еще один гвоздь в крышку гроба GoPro. Это квадрокоптер. Только очень компактный, но способный при этом перевозить по воздуху видеокамеру и снимать все с высоты птичьего помета.

DJI Spark имеет всего лишь 13 сантиметров в длину, но ничуть не уступает по возможностям полноразмерным дронам. Весит коптер ровно 300 граммов, и в воздухе он может разгоняться до 50 км/ч. Штатная камера получила матрицу на 12 Мп и функцию записи видео Full HD с возможностью снятия горизонтальных и вертикальных панорам по нажатию одной кнопки. Подвес камеры с целью упрощения конструкции обучили повороту лишь вверх и вниз — для поворота изображения влево и вправо придется вращать сам дрон. DJI Spark оснащен модулями GPS и ГЛОНАСС и при потере сигнала от пульта и нехватке заряда он вернется к месту старта. Пульт в комплект поставки не входит и покупается отдельно.

Заряда АКБ DJI Spark хватит на 16 минут полета, а восполнить уровень энергии можно даже от портативного аккумулятора через обычный USВ-кабель. Батарейка, кстати, съемная, так что ее можно снять и поменять на новую. Стоимость DJI Spark составляет ровно $500 за комплект из самого коптера, АКБ, кабеля и трех запасных винтов. Можно заплатить $700 и получить то же самое вместе с еще одной батарейкой, пультом, сумкой и док-станцией. В России DJI Spark оценивается минимум в 40000 рублей в синем, желтом, зеленом, красном и белом цветах корпуса.