Компания Microsoft анонсировала новый мобильный компьютер Surface Pro, пришедший на смену модели Microsoft Surface Pro 4. Почему было принято решение об отказе от цифры 5 в названии, остается неизвестным, но все же, перед нами новый профессиональный инструмент для работы.

Microsoft Surface Pro весит 790 граммов при толщине чуть меньше 9 миллиметров, а штатный аккумулятор обеспечивает ему до 14 часов автономной работы, даже при наличии экрана с разрешением 2736х1824 пикселя и диагонали 12,3 дюйма. Компьютер при наличии чехла-клавиатуры можно раскрывать на 165 градусов относительно горизонтальной поверхности, и внутри него стоит процессор Intel Core m3, i5 или i7 поколения Kaby Lake, от 4 до 16 гигабайтов оперативной памяти и скоростной SSD-накопитель емкостью от 128 Гб до 1 терабайта.

Уже в самой минимальной конфигурации новый Microsoft Surface Pro стоит от 800 долларов США, а цена топовой версии с Core i7, 16 Гб RAM и твердотельником на 1 терабайт пока не озвучивается, хотя она уже доступна для предварительного заказа, как и все прочие версии. В дополнение к ПК можно купить стилус Surface Pen за $100 и чехол с клавиатурой Signature Type Cover за $130. В Microsoft Surface Pro есть порт USВ 3.0, разъем для гарнитуры, два динамика, пара микрофонов, фотокамеры на 5 и 8 Мп и слот microSDXC.