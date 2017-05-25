Полиция Киева разыскивает мужчину, который ограбил банк. Об этом сообщила на своей странице в Facebook спикер столичной полиции Елена Блищик.Смотри также: Под Киевом из банкомата украли более 1,6 миллиона гривен “Совершив несколько выстрелов в потолок, злоумышленник забрал 285 гривен. На месте.подробнее

Новость была оставлена 25 мая 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.