Компания Meizu сообщила об установке новой цены на свой смартфон Pro 6 Plus, актуальной для нашей страны. Она стала немного ниже, к тому же покупатели вновь смогут выбирать версию со 128 Гб встроенной, которая исчезла с прилавков магазинов практически сразу после начала продаж в первом квартале текущего года.

Причины, по которым смартфон Meizu Pro 6 Plus со 128 Гб ROM перестал продаваться в нашей стране, так остались тайной, но особой радости ее возвращение не принесло, поскольку заявлен сильно ограниченный ее тираж, без указания точного количества экземпляров. Что же до Meizu Pro 6 Plus с 64 Гб встроенной памяти, то изначально он стоил 35000 рублей, а теперь его можно купить на 5000 дешевле. Модификация на 128 Гб после ее возвращения обойдется в 33000 рублей.

Само собой, заказ обоих аппаратов напрямую из Китая позволит сэкономить немало денег при покупке, но это и так уже всем давно известно, так что просто напомним, за что именно покупателю придется заплатить такие деньги. Ниже перечислены все основные спецификации смартфона Meizu Pro 6 Plus.

— экран Super AMOLED, Quad HD, 5,7 дюйма;

— процессор Samsung Exynos 8890, 8 ядер;

— 4 Гб RAM, 64 или 128 Гб ROM;

— фотокамеры 5 и 12 Мп;

— ОС Android 6, оболочка Flyme 6;

— Hi-Fi аудиочип ESS ES9018K2M, операционный усилитель ADI AD45275, конденсаторы RUBYCON;

— USB-C, вход под наушники, ГЛОНАСС, NFC, GPS;

— АКБ 3400 мАч, быстрая зарядка.