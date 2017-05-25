Компания Elephone решила опередить весь мир и представила самый первый смартфон, наделенный не только безрамочным экраном, но еще и самой современной ОС Android 8. Разумеется, ни о каком анонсе речи пока нет, поскольку сама прошивка пока еще находится в разработке, так что это лишь демонстрация возможностей.

Названия у новинки от Elephone тоже пока нет, а сама она существует в виде тизерного изображения, по которому становится понятно, что вкладываться в ее дизайн никто не собирается. Elephone планирует выпустить безрамочный мобильник со внешностью а-ля Samsung S8 — ход пока еще вполне удачный, поскольку на сегодняшний день ни один производитель не решился скопировать новый корейский флагман. К минусам новинки от Elephone сразу можно отнести бездумное копирование идей, реализованных в Xiaomi Mi Mix и забракованных почтим всеми пользователями. В частности, на изображении нельзя увидеть разговорный динамик, так что слышно будет оттуда, чем так дорожит Дженнифер Лопес.

Но это еще не самое печальное — если присмотреться, переднюю фотокамеру перенесли на нижнюю часть лицевой панели, так что делать селфи будет крайне неудобно. Зато сзади есть сразу две фотокамеры и два же светодиода, так что качество снимков вполне может оказаться неплохим. Дату анонса и релиза нового безрамочника от Elephone никто назвать не может.