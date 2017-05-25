Состоялся анонс нового фотоаппарата Ricoh WG-50, о котором мы рассказывали буквально на днях. Производитель поведал обо всех особенностях своей новинки, многие из которых очень сильно удивляют, с учетом ее компактности.

В частности, Ricoh WG-50 запросто можно уронить с почти 2-метровой высоты или оставить на пару часов под водой на глубине до 14 метров, к тому же она запросто выдержит 10-градусный мороз, что делает ее пригодной к использованию в центральной части России в зимнее время. Ricoh WG-50 делает снимки с разрешением 16 Мп за счет соответствующего CMOS-сенсора и располагает ЭФР от 28 до 140 миллиметров. Есть ксеноновая вспышка и шесть светодиодов для макросъемки, а чувствительность ISO варьируется от 125 до 6400 единиц.

У Ricoh WG-50 есть девять точек фокусировки и шесть значений баланса белого. Есть серийная съемка на скорости 8 кадров в секунду и запись видео Full HD при 30 кадрах в секунду. Можно выставить HD-разрешение, и тогда частота увеличится до 120 кадров. Фотоаппарат включает в себя экран на 2,5 дюйма, выходы HDMI и USB 2.0, слот SDXC и батарейка, которой хватает на 300 снимков. Ricoh WG-50 весит 193 грамма при размерах 123х62х30 миллиметров, и стоит она 280 долларов США. Камера выйдет в июне в черном и оранжевом цветах корпуса.