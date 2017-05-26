Защитник сборной России Виктор Антипин, выступавший за магнитогорский «Металлург», продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрс». Контракт рассчитан на один год. Сумма заработной платы россиянина не уточняется. В минувшем сезоне КХЛ Антипин принял участие в 77 матчах, забросил 13 шайб.

Новость была оставлена 26 мая 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.