В пятницу, 26 мая, в Украине праздновали последний звонок.В Киеве в этом году насчитали 15 тысяч выпускников из 11-х классов и 22 тысячи – из 9-х классов.Смотри также: Дождь в Киеве затопил улицы и намочил выпускников По традиции, после официальной части, уже бывшие школьники, не испугавшись.подробнее

Новость была оставлена 26 мая 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.