Компания LEAGOO анонсировала новый смартфон M7 начального уровня с дизайном в стиле Apple iPhone 7 и двойной основной камерой. В настоящее время устройство доступно для предварительного заказа со скидкой $10 и с дополнительным силиконовым чехлом в комплекте.

Возможности фотокамер LEAGOO M7 включают в себя ночной режим съемки за счет апертуры F2.2 и специальной функции Night Mode, которая делает фотографии, снятые при плохом освещении, заметно более качественными. Дополнительно можно задействовать двойную светодиодную вспышку.

Также у LEAGOO M7 есть умный сканер отпечатков пальцев, срабатывающий невероятно быстро и выполняющий роль кнопки спуска затвора при получении селфи – коснитесь сенсора, и получите автопортрет уже через 0,19 секунды. Дактилоскоп встроен в кнопку Home, расположенную под экраном.

LEAGOO M7 отличается минималистичным стильным дизайном в корпусе толщиной всего 7,9 миллиметра и может похвастаться закругленными углами и стеклом 2,5D на лицевой панели, делающим смартфон визуально еще более тонким и уменьшающим боковые рамки экрана. Корпус смартфона, отметим, выполнен из металла, и он скрывает съемный аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Розничная стоимость LEAGOO M7 составляет $79, и более детальную информацию о данном смартфоне можно узнать по этому адресу. Приобрести устройство можно здесь: в настоящее время аппарат доступен для предварительного заказа со скидкой $10 и силиконовым чехлом в комплекте. Акция действует на первые 1000 смартфонов.

Характеристики LEAGOO M7 представлены ниже.

— экран 5,5 дюйма, 2,5D, HD;

— CPU MediaTek MT6580A;

— память 1 Гб RAM и 16 Гб ROM;

— фотокамеры 8+5 Мп (основная), 5 Мп (фронтальная);

— 2xSIM, microSD;

— АКБ 3000 мАч;

— ОС Android 7.0 Nougat.