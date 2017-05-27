Бывший защитник лондонского Тоттенхэма Бенуа Ассу-Экотто, захотел стать порнозвездой. Об этом рассказал бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп, сейчас возглавляющий «Бирмингем Сити». Прошедший сезон 33-летний Ассу-Экотто провел во французском «Метце», за который провел 18 матчей.

Новость была оставлена 27 мая 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.