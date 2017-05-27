Компания Lenovo, говоря намеками, уже несколько раз «сменила обувь», то закрывая, то сохраняя свои дочерние бренды. Сегодня стало известно, что в итоге и Moto, и Motorola будут существовать, и даже мобильники под названием Lenovo не исчезнут с прилавков.

Напомним, что еще месяц назад руководство Lenovo прямо заявило о выпуске смартфонов под собственным брендом, а теперь оно же утверждает, будто не говорило ничего такого. Все это очень странно слышать от боссов столь крупной фирмы — уж кому-кому, а компании-лидеру в целом ряде сегментов мирового рынка совсем не к лицу такого рода «качели». Как бы то ни было, факт остается фактом: каждый из нас вновь получил возможность прикупить новенький мобильник от Lenovo или Motorola, но как скоро китайский вендор вновь соизволит изменить свое решение?

Этого никто не знает, но вполне очевидно одно: рынок китайских смартфонов начинает лихорадить, потому как пока Lenovo мечется из стороны в сторону, Meizu разделяется на три фирмы, а Xiaomi и вовсе роет себе яму, потворствуя противоправным действиям Смарт Орандж по запрету ввоза ее смартфонов из Китая частными лицами. Добавим также, что совсем недавно Lenovo закрыла еще один свой бренд — Zuk, и его она пока не пытается возродить.