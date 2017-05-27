В России представлен новый компактный смартфон Micromax Q4101 из солнечной Индии, разработанный для ценителей компактных по современным меркам средств связи. Аппарат действительно имеет очень небольшие габариты и стоит сравнительно недорого, чем и вызовет интерес у противников современных фаблетов с экранами от 5,5 дюйма и выше.

Сегодня мы протестируем новый Micromax Q4101, чтобы понять, как такой небольшой смартфон чувствует себя под управлением ОС Android 6, а также попытаемся выяснить, насколько он актуален в 2017 году. Нам на тест досталась версия в темно-сером цвете корпуса с черными акцентами, оптимальная для мужской половины человечества, тогда как прекрасный пол наверняка отдаст предпочтение второму варианту окраски – золотистому.

Смартфон Micromax Q4101 предоставлен на тест интернет-магазином Buyon.Ru и монобрендовым магазином Micromaxstore.ru. В России модель известна и под другим названием: Bolt Warrior 1 plus.

Упаковка

Micromax Q4101 поставляется в ярко-оранжевой картонной коробке, ставшей уже традиционной для недорогих аппаратов данной марки. По качеству все на очень высоком уровне, и сама упаковка, как и смартфон, не отличается крупными габаритами.

Что радует, так это изображение мобильника на верхней части и по бокам коробки – сразу становится понятно, как он выглядит с обеих сторон. Снизу ко всему этому добавляется краткий перечень спецификаций, но на английском языке. Это тоже уже традиция для Micromax – «забывать» переводить текст для той страны, в которую она ввозит свои смартфоны.

Комплектация

Micromax Q4101 относится к начальному ценовому сегменту, и лично мы не ждали от его комплектации ничего интересного. Мы ошиблись: внутри коробки находится масса интересного, что обычно не кладут в комплект с намного более дорогими мобильниками.

Список аксессуаров в данном случае включает в себя дата-кабель, вакуумные наушники, зарядку на 700 мА, две инструкции, гарантийный талон, а также пленку на экран и наклейки с фирменным логотипом Micromax. Инструкция, в отличие от надписей на дне коробки, переведена на русский язык.

Наклейки – это своего рода отсылка к Apple, которая почти к каждому своему товару прикладывает несколько нарисованных яблок. Их всегда можно наклеить на смартфон, ноутбук и вообще куда угодно. Комплектная пленка поставляется отдельно от аппарата, и клеить ее придется самостоятельно.

Характеристики

Смартфон Micromax Q4101 является представителем бюджетного сегмента, и в нем есть ровно то, что присутствует в 99% его одноклассников, ни больше, ни меньше. Информацию о спецификациях модели мы получили с коробки и «Яндекс.Маркета»: другие официальные источники содержат неполный перечень, увы.

— экран: 4,5 дюйма, TFT, 854×480 пикселей;

— процессор: 4 ядра, 1,1 ГГц;

— видеокарта Mali 400 MP;

— память: 1 Гб RAM, 8 Гб ROM, microSD до 32 Гб;

— ОС: Android 6.0, интерфейс Material UI;

— фотокамеры: основная 5 Мп, фронтальная 2 Мп;

— работа в сетях: GSM, 3G, LTE;

— интерфейсы: microSD, 2xSIM; microUSB 2.0, 3,5 миллиметра;

— беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS;

— аккумулятор: литий-ионный, 1800 мАч, съемный;

— корпус: пластик, металл;

— размеры, вес: производителем не указаны.

Как видим, несмотря на очень низкую цену (в среднем 4300 рублей по Яндекс.Маркету на момент написания статьи), смартфон располагает поддержкой сотовых сетей 4G, в том числе и Band 20, так что скоростной интернет на территории России вам обеспечен. С другой стороны, наслаждаться гигабитами в секунду долго не получится – батарейка всего лишь на 1800 мАч. Впрочем, об автономности поговорим чуть позже.

Внешний вид

Над дизайном Micromax Q4101 явно работали долго и кропотливо – это и металлическая крышка сзади, и темно-серые рамки экрана, и прорезиненные боковины, хотя сам мобильник стоит менее 5000 рублей. Не ожидаешь увидеть все это в столь компактном и недорогом устройстве, но здесь все это есть.

Лицевая панель смартфона, тем не менее, имеет один недостаток: под экраном нет навигационных кнопок, и конкретно для данной модели это не очень хорошо: дисплей здесь не очень большой, так еще и его часть отдана под эти сами виртуальные кнопки.

Боковые рамки экрана хорошо заметны – здесь они не черные, а темно-темно-серые, но с точки зрения дизайна так смотрится даже лучше. Сверху и снизу – светло-серые пластиковые вставки, плюс над дисплеем есть фотокамера без вспышки, динамик и датчики приближения и освещенности.

Справа сбоку находятся пластиковые кнопки громкости и включения, снизу – порт microUSB, а сверху разместили вход под наушники, тогда как микрофон едва заметен и располагается у самой кромки лицевой панели.

Задняя крышка исполнена из неполированного металла с ощутимой на ощупь текстурой, и здесь же есть основная фотокамера с одинарной светодиодной вспышкой. Динамик расположен в нижней ее части.

Эргономика

Несмотря на свои габариты и не самый емкий аккумулятор, Micromax Q4101 имеет весьма солидный вес, что приятно. Это заслуга задней панели, металла на которую явно не пожалели. В руке мобильник лежит отлично, управление одной рукой здесь доступно, и большим пальцем можно дотянуться до любого угла экрана.

Качество сборки на «4+»: наблюдаются небольшие поскрипывания в области прилегания задней крышки к корпусу, но не более того. Металлическая панель не собирает отпечатки, но лицевая часть покрывается следами рук практически сразу, хотя и легко очищается от них. Дефектов сборки замечено не было: у Micromax в этом плане уже давно качество на достаточно высоком уровне.

Впечатление от удобства использования Micromax Q4101 на 90% положительные, и лишь отсутствие сенсорных кнопок слегка омрачает его.

Экран

Дисплей Micromax Q4101 основан на матрице TFT, что вполне объяснимо невысокой ценой аппарата, но здесь она немножко с закосом под IPS. Это проявляется в углах обзора: экран выцветает, да, но лишь если смотреть на него под углами, близкими к 180 градусам.

Передача цветов для бюджетного смартфона достойная, хотя белый немного уходит в теплые тона, если кому это критично. Испытание солнцем экран не проходит – яркости недостаточно, слепнет на 95%, превращаясь в зеркальце.

Сенсорный слой распознает касания мокрых рук, но пальцы в перчатках уже не воспринимает. Согласно тесту AnTuTu, есть поддержка двух одновременных прикосновений.





Камеры

Фотокамеры в Micromax Q4101, скажем прямо, номинальны, особенно селфи. 2-мегапиксельная камера снимает как 1,3 Мп и только при хорошем ярком освещении – во всех других случаях сразу теряется детализация и появляется шум.

Снимки с основной камеры по качеству не уступают 5-мегапиксельным модулям в недорогих решениях, но без каких-либо преимуществ. Опять же, делать фото лучше всего при ярком солнце или хотя бы при достаточном искусственном освещении. Яркость светодиодной вспышки можно оценить на «4-»: для фото в темноте ее не хватит, но из нее получается вполне сносный фонарик.

Звук

Со звуком у Micromax Q4101 проблем не выявлено никаких. Основной динамик находится сзади и постоянно закрывается рукой, но это никак не убавляет его громкость, разве что срезает высокие частоты, но не более того. Суммарная громкость аппарата очень неплохая: звонок легко услышать как в помещении, так и в машине или на улице.

Микрофон у смартфона один, и единственный его недочет – это боязнь ветра. С остальными шумами он вполне справляется.

Разговорный динамик тоже звучит вполне неплохо: для комфортной беседы хватает в среднем 75% от его громкости. Собеседника слышно очень хорошо, практически при любых условиях.

Очень понравилась комплектная гарнитура: она просто идеальна для звонков, когда нужны обе свободные руки, и когда нет доступа к Bluetooth-наушнику. В ушах сидит хорошо и плотно, не вываливаясь, провода кажутся вполне надежными. Прослушивание музыки с такой гарнитурой вполне возможно, если не быть дотошным и не придираться к качеству звучания – оно здесь на «четверку».

Программное обеспечение

На Micromax Q4101 установлена ОС Android 6 Marshmallow, наделенная штатным интерфейсом Material UI от самой Google и перерисованными в фирменном стиле Micromax пиктограммами. Каких-либо интересных особенностей в прошивке выявлено не было – это практически «голый» Андроид, что очень даже хорошо ввиду небольших объемов памяти.

После первого включения пользователю доступно лишь около 475 Мб оперативной и 4 Гб встроенной памяти, но последнюю можно запросто очистить путем удаления предустановленных приложений, коих здесь довольно много. Мы насчитали 15 мусорных программ, которые легко поддаются удалению без рут-прав, за исключением Mi Live от самой Micromax – ее без рута удалить не выйдет.

В целом ОС Android вполне неплохо адаптирована под столь малый объем оперативной памяти и не тормозит, но лучше сразу отключить автоматическое обновление приложений в Google Play, иначе апдейт может застать в самое неподходящее время и здорово замедлить скорость работы мобильника.

Производительность

Смартфон Micromax Q4101 рассчитан в первую очередь на работу в базовых стандартных приложениях. После удаления предустановленного софта количество свободной RAM заметно увеличивается, и ее уже хватает не на одно, а на два-три приложения, запущенных одновременно: если больше, то они начнут выгружаться из памяти. Как ни странно, смартфон очень чувствителен к карте памяти – для нормальной работы нужна никак не ниже Class 10, иначе это сильно скажется на общей производительности.

Результаты тестирования в бенчмарках вы видите на скриншотах. Процессор в AnTuTu и GeekBench показал себя с очень хорошей стороны, тогда как видеокарта оказалась не самой передовой в плане обработки трехмерной графики. На этот раз мы не приводим результаты тестирования в Quadrant Standard ввиду того, что этот бенчмарк никак не хотел подключаться к интернету, хотя Wi-Fi в смартфоне работает вполне себе стабильно.

Автономная работа

Рассматриваемая новинка от Micromax комплектуется съемным литий-ионным аккумулятором емкостью 1800 мАч. Элемент питания очень тонкий и легкий и на суммарный вес смартфона практически не влияет. Сразу уточним, что к Micromax Q4101 следует купить либо запасную батарею, либо внешний аккумулятор, поскольку 1800 мАч ему явно мало.

Производитель не стал заявлять время автономной работы для данной модели, поэтому сравнивать нам не с чем. В нашем случае аппарат продержался 7 часов в режиме разговора по сетям GSM или 2G, а в меру интенсивное использование, подразумевающее максимальную яркость экрана, веб-серфинг, немного игрушек, пару HD-роликов с Ютуба и мессенджеры, полностью разрядило батарейку за 6 часов.

От быстрой разрядки Micromax Q4101 не спасает даже небольшой экран, так что запасной источник энергии очень нужен. Время зарядки составляет порядка трех часов от комплектного ЗУ на 700 мА и примерно 4 часа от любой автомобильной зарядки на 500 мА. При использовании ЗУ на 1,5А АКБ была полностью заряжена уже спустя два часа.

Заключение

Micromax Q4101 – это обособленный смартфон, аналогов у которого в его ценовом сегменте российского мобильного рынка на момент написания обзора не было. Уникальным его делают наличие металлической задней панели и доступ в сети LTE, так что при желании с его помощью всегда можно будет скачать что-либо на высокой скорости. Замеры этой самой скорости мы не проводили, поскольку здесь все очень сильно зависит от населенного пункта и возможностей сотовых сетей.

За свои деньги аппарат вполне удачный, если не обращать внимание на проблемы с автономностью. Впрочем, если использовать его в первую очередь для звонков, то заряжать его придется раз в пару дней. Для бюджетника смартфон очень неплохо собран, имеет стильный дизайн и неплохую комплектацию, так что если есть выбор между обычной кнопочной звонилкой и Micromax Q4101, то предпочесть следует именно второй вариант.

Плюсы Micromax Q4101

— металлическая задняя панель;

— поддержка LTE;

— хорошая комплектация;

— ОС Android 6;

— громкий динамик.

Минусы Micromax Q4101

— отсутствие сенсорных кнопок под экраном;

— малая емкость аккумулятора.