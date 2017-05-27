Micromax Q4101: недорогой металлический смартфон
Категория: Техника | 27 мая 2017 00:00

В России представлен новый компактный смартфон Micromax Q4101 из солнечной Индии, разработанный для ценителей компактных по современным меркам средств связи. Аппарат действительно имеет очень небольшие габариты и стоит сравнительно недорого, чем и вызовет интерес у противников современных фаблетов с экранами от 5,5 дюйма и выше.

Micromax Q4101

Сегодня мы протестируем новый Micromax Q4101, чтобы понять, как такой небольшой смартфон чувствует себя под управлением ОС Android 6, а также попытаемся выяснить, насколько он актуален в 2017 году. Нам на тест досталась версия в темно-сером цвете корпуса с черными акцентами, оптимальная для мужской половины человечества, тогда как прекрасный пол наверняка отдаст предпочтение второму варианту окраски – золотистому.

Смартфон Micromax Q4101 предоставлен на тест интернет-магазином Buyon.Ru и монобрендовым магазином Micromaxstore.ru. В России модель известна и под другим названием: Bolt Warrior 1 plus.

 

Упаковка

Micromax Q4101

Micromax Q4101 поставляется в ярко-оранжевой картонной коробке, ставшей уже традиционной для недорогих аппаратов данной марки. По качеству все на очень высоком уровне, и сама упаковка, как и смартфон, не отличается крупными габаритами.

Micromax Q4101

Что радует, так это изображение мобильника на верхней части и по бокам коробки – сразу становится понятно, как он выглядит с обеих сторон. Снизу ко всему этому добавляется краткий перечень спецификаций, но на английском языке. Это тоже уже традиция для Micromax – «забывать» переводить текст для той страны, в которую она ввозит свои смартфоны.

 

Комплектация

Micromax Q4101

Micromax Q4101 относится к начальному ценовому сегменту, и лично мы не ждали от его комплектации ничего интересного. Мы ошиблись: внутри коробки находится масса интересного, что обычно не кладут в комплект с намного более дорогими мобильниками.

Список аксессуаров в данном случае включает в себя дата-кабель, вакуумные наушники, зарядку на 700 мА, две инструкции, гарантийный талон, а также пленку на экран и наклейки с фирменным логотипом Micromax. Инструкция, в отличие от надписей на дне коробки, переведена на русский язык.

Наклейки – это своего рода отсылка к Apple, которая почти к каждому своему товару прикладывает несколько нарисованных яблок. Их всегда можно наклеить на смартфон, ноутбук и вообще куда угодно. Комплектная пленка поставляется отдельно от аппарата, и клеить ее придется самостоятельно.

 

Характеристики

Micromax Q4101

Смартфон Micromax Q4101 является представителем бюджетного сегмента, и в нем есть ровно то, что присутствует в 99% его одноклассников, ни больше, ни меньше. Информацию о спецификациях модели мы получили с коробки и «Яндекс.Маркета»: другие официальные источники содержат неполный перечень, увы.

— экран: 4,5 дюйма, TFT, 854×480 пикселей;

— процессор: 4 ядра, 1,1 ГГц;

— видеокарта Mali 400 MP;

— память: 1 Гб RAM, 8 Гб ROM, microSD до 32 Гб;

— ОС: Android 6.0, интерфейс Material UI;

— фотокамеры: основная 5 Мп, фронтальная 2 Мп;

— работа в сетях: GSM, 3G, LTE;

— интерфейсы: microSD, 2xSIM; microUSB 2.0, 3,5 миллиметра;

— беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS;

— аккумулятор: литий-ионный, 1800 мАч, съемный;

— корпус: пластик, металл;

— размеры, вес: производителем не указаны.

 

Как видим, несмотря на очень низкую цену (в среднем 4300 рублей по Яндекс.Маркету на момент написания статьи), смартфон располагает поддержкой сотовых сетей 4G, в том числе и Band 20, так что скоростной интернет на территории России вам обеспечен. С другой стороны, наслаждаться гигабитами в секунду долго не получится – батарейка всего лишь на 1800 мАч. Впрочем, об автономности поговорим чуть позже.

 

Внешний вид

 

Micromax Q4101

 

Над дизайном Micromax Q4101 явно работали долго и кропотливо – это и металлическая крышка сзади, и темно-серые рамки экрана, и прорезиненные боковины, хотя сам мобильник стоит менее 5000 рублей. Не ожидаешь увидеть все это в столь компактном и недорогом устройстве, но здесь все это есть.

Micromax Q4101

Лицевая панель смартфона, тем не менее, имеет один недостаток: под экраном нет навигационных кнопок, и конкретно для данной модели это не очень хорошо: дисплей здесь не очень большой, так еще и его часть отдана под эти сами виртуальные кнопки.

Micromax Q4101

Боковые рамки экрана хорошо заметны – здесь они не черные, а темно-темно-серые, но с точки зрения дизайна так смотрится даже лучше. Сверху и снизу – светло-серые пластиковые вставки, плюс над дисплеем есть фотокамера без вспышки, динамик и датчики приближения и освещенности.

Справа сбоку находятся пластиковые кнопки громкости и включения, снизу – порт microUSB, а сверху разместили вход под наушники, тогда как микрофон едва заметен и располагается у самой кромки лицевой панели.

Micromax Q4101

Задняя крышка исполнена из неполированного металла с ощутимой на ощупь текстурой, и здесь же есть основная фотокамера с одинарной светодиодной вспышкой. Динамик расположен в нижней ее части.

Micromax Q4101

 

Эргономика

Micromax Q4101

Несмотря на свои габариты и не самый емкий аккумулятор, Micromax Q4101 имеет весьма солидный вес, что приятно. Это заслуга задней панели, металла на которую явно не пожалели. В руке мобильник лежит отлично, управление одной рукой здесь доступно, и большим пальцем можно дотянуться до любого угла экрана.

Micromax Q4101

Качество сборки на «4+»: наблюдаются небольшие поскрипывания в области прилегания задней крышки к корпусу, но не более того. Металлическая панель не собирает отпечатки, но лицевая часть покрывается следами рук практически сразу, хотя и легко очищается от них. Дефектов сборки замечено не было: у Micromax в этом плане уже давно качество на достаточно высоком уровне.

Micromax Q4101

Впечатление от удобства использования Micromax Q4101 на 90% положительные, и лишь отсутствие сенсорных кнопок слегка омрачает его.

 

Экран

Micromax Q4101

Дисплей Micromax Q4101 основан на матрице TFT, что вполне объяснимо невысокой ценой аппарата, но здесь она немножко с закосом под IPS. Это проявляется в углах обзора: экран выцветает, да, но лишь если смотреть на него под углами, близкими к 180 градусам.

Micromax Q4101

Передача цветов для бюджетного смартфона достойная, хотя белый немного уходит в теплые тона, если кому это критично. Испытание солнцем экран не проходит – яркости недостаточно, слепнет на 95%, превращаясь в зеркальце.

Micromax Q4101

Сенсорный слой распознает касания мокрых рук, но пальцы в перчатках уже не воспринимает. Согласно тесту AnTuTu, есть поддержка двух одновременных прикосновений.

Micromax Q4101
Micromax Q4101

 

Камеры

Micromax Q4101

Фотокамеры в Micromax Q4101, скажем прямо, номинальны, особенно селфи. 2-мегапиксельная камера снимает как 1,3 Мп и только при хорошем ярком освещении – во всех других случаях сразу теряется детализация и появляется шум.

Micromax Q4101

Снимки с основной камеры по качеству не уступают 5-мегапиксельным модулям в недорогих решениях, но без каких-либо преимуществ. Опять же, делать фото лучше всего при ярком солнце или хотя бы при достаточном искусственном освещении. Яркость светодиодной вспышки можно оценить на «4-»: для фото в темноте ее не хватит, но из нее получается вполне сносный фонарик.

 

Звук

Micromax Q4101

Со звуком у Micromax Q4101 проблем не выявлено никаких. Основной динамик находится сзади и постоянно закрывается рукой, но это никак не убавляет его громкость, разве что срезает высокие частоты, но не более того. Суммарная громкость аппарата очень неплохая: звонок легко услышать как в помещении, так и в машине или на улице.

Микрофон у смартфона один, и единственный его недочет – это боязнь ветра. С остальными шумами он вполне справляется.

Разговорный динамик тоже звучит вполне неплохо: для комфортной беседы хватает в среднем 75% от его громкости. Собеседника слышно очень хорошо, практически при любых условиях.

Очень понравилась комплектная гарнитура: она просто идеальна для звонков, когда нужны обе свободные руки, и когда нет доступа к Bluetooth-наушнику. В ушах сидит хорошо и плотно, не вываливаясь, провода кажутся вполне надежными. Прослушивание музыки с такой гарнитурой вполне возможно, если не быть дотошным и не придираться к качеству звучания – оно здесь на «четверку».

 

Программное обеспечение

Micromax Q4101

На Micromax Q4101 установлена ОС Android 6 Marshmallow, наделенная штатным интерфейсом Material UI от самой Google и перерисованными в фирменном стиле Micromax пиктограммами. Каких-либо интересных особенностей в прошивке выявлено не было – это практически «голый» Андроид, что очень даже хорошо ввиду небольших объемов памяти.

Micromax Q4101

После первого включения пользователю доступно лишь около 475 Мб оперативной и 4 Гб встроенной памяти, но последнюю можно запросто очистить путем удаления предустановленных приложений, коих здесь довольно много. Мы насчитали 15 мусорных программ, которые легко поддаются удалению без рут-прав, за исключением Mi Live от самой Micromax – ее без рута удалить не выйдет.

Micromax Q4101

В целом ОС Android вполне неплохо адаптирована под столь малый объем оперативной памяти и не тормозит, но лучше сразу отключить автоматическое обновление приложений в Google Play, иначе апдейт может застать в самое неподходящее время и здорово замедлить скорость работы мобильника.

 

Производительность

Micromax Q4101

Смартфон Micromax Q4101 рассчитан в первую очередь на работу в базовых стандартных приложениях. После удаления предустановленного софта количество свободной RAM заметно увеличивается, и ее уже хватает не на одно, а на два-три приложения, запущенных одновременно: если больше, то они начнут выгружаться из памяти. Как ни странно, смартфон очень чувствителен к карте памяти – для нормальной работы нужна никак не ниже Class 10, иначе это сильно скажется на общей производительности.

Результаты тестирования в бенчмарках вы видите на скриншотах. Процессор в AnTuTu и GeekBench показал себя с очень хорошей стороны, тогда как видеокарта оказалась не самой передовой в плане обработки трехмерной графики. На этот раз мы не приводим результаты тестирования в Quadrant Standard ввиду того, что этот бенчмарк никак не хотел подключаться к интернету, хотя Wi-Fi в смартфоне работает вполне себе стабильно.

 

Автономная работа

Micromax Q4101

Рассматриваемая новинка от Micromax комплектуется съемным литий-ионным аккумулятором емкостью 1800 мАч. Элемент питания очень тонкий и легкий и на суммарный вес смартфона практически не влияет. Сразу уточним, что к Micromax Q4101 следует купить либо запасную батарею, либо внешний аккумулятор, поскольку 1800 мАч ему явно мало.

Производитель не стал заявлять время автономной работы для данной модели, поэтому сравнивать нам не с чем. В нашем случае аппарат продержался 7 часов в режиме разговора по сетям GSM или 2G, а в меру интенсивное использование, подразумевающее максимальную яркость экрана, веб-серфинг, немного игрушек, пару HD-роликов с Ютуба и мессенджеры, полностью разрядило батарейку за 6 часов.

Micromax Q4101

От быстрой разрядки Micromax Q4101 не спасает даже небольшой экран, так что запасной источник энергии очень нужен. Время зарядки составляет порядка трех часов от комплектного ЗУ на 700 мА и примерно 4 часа от любой автомобильной зарядки на 500 мА. При использовании ЗУ на 1,5А АКБ была полностью заряжена уже спустя два часа. 

 

Заключение

Micromax Q4101

Micromax Q4101 – это обособленный смартфон, аналогов у которого в его ценовом сегменте российского мобильного рынка на момент написания обзора не было. Уникальным его делают наличие металлической задней панели и доступ в сети LTE, так что при желании с его помощью всегда можно будет скачать что-либо на высокой скорости. Замеры этой самой скорости мы не проводили, поскольку здесь все очень сильно зависит от населенного пункта и возможностей сотовых сетей.

За свои деньги аппарат вполне удачный, если не обращать внимание на проблемы с автономностью. Впрочем, если использовать его в первую очередь для звонков, то заряжать его придется раз в пару дней. Для бюджетника смартфон очень неплохо собран,  имеет стильный дизайн и неплохую комплектацию, так что если есть выбор между обычной кнопочной звонилкой и Micromax Q4101, то предпочесть следует именно второй вариант.

 

Плюсы Micromax Q4101

— металлическая задняя панель;

— поддержка LTE;

— хорошая комплектация;

— ОС Android 6;

— громкий динамик.

 

Минусы Micromax Q4101

— отсутствие сенсорных кнопок под экраном;

— малая емкость аккумулятора.

Новость была оставлена 27 мая 2017 00:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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