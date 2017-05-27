Компания Micromax представила для российского рынка смартфон Q398, также известный под названием Canvas Power 2. Это прямой наследник оригинального Canvas Power AQ5001, ранее протестированного нами, и по сравнению с предшественником смартфон изменился очень сильно.

Главная особенность Micromax Q398, за которую его будут покупать – это очень емкий аккумулятор для той ценовой категории, в которой он находится. Более того, даже в сравнении с флагманами 2017 года от Samsung, Xiaomi и LG емкость АКБ в Power 2 существенно больше, что может обеспечить более длительное время автономной работы.

Но способность обходиться без подзарядки в течение многих часов зависит далеко не только от параметров батареи, но также от общей сбалансированности смартфона. Сегодня новый Micromax Q398 в серебристом цвете корпуса у нас на тесте, и мы посмотрим, как скоро ему потребуется зарядка. Смартфон на тест предоставлен интернет-магазином Buyon.ru и монобрендовым магазином Micromaxstore.ru

Упаковка

Смартфон Micromax Q398 упакован сравнительно неплохо: его картонная коробка выполнена из достаточно прочного картона, но при этом не имеет оригинальных способов открытия, что постепенно входит в моду в топовом сегменте. Информативность верхней части коробки очень далека от идеала: вместо фотографии устройства есть лишь лого производителя да название модели, а за изображениями придется лезть в Интернет.

Нет снимков смартфона и на нижней грани упаковки: присутствует краткий перечень характеристик на английском, заметим, языке, и не более того. В целом оформление упаковки минималистичное и стильное, но подробностей о содержащемся внутри нее гаджете все же хотелось бы побольше.

Комплектация



Micromax Q398, как и все смартфоны данной марки, поставляются с расширенным по меркам бюджетного сегмента комплектом. Первым делом следует отметить наличие наушников, и не каких-нибудь дешевых затычек за 20 рублей с радиорынка, а очень даже неплохих вакуумников.

Все аксессуары, включая дата-кабель и зарядное устройство на 1,5 ампера, исполнены в белом цвете корпуса, и к ним прилагается избыточное количество макулатуры в виде двух отдельных инструкций (краткой и подробной) и гарантийного талона. Порадовало наличие защитной пленки на экран, но она не наклеена – выполнение данной процедуры ложится на плечи пользователя.

Характеристики

Micromax Q398 относится к начальному ценовому диапазону, с учетом текущего курса валют – на момент написания обзора его средняя цена по «Яндекс.Маркету» составляла 7000 рублей или порядка $120. Производитель попытался вместить в эту цену максимум электроники, и у него это вполне получилось, особенно с учетом дисплея и батареи, однако без определенных жертв не обошлось. Перечень характеристик был скомпилирован из тех данных, что были найдены на коробке, в инструкции и на официальном сайте.

— экран: IPS, 5,5 дюйма, 1280х720 пикселей;

— процессор: MediaTek MTK6580, 4 ядра, 1,3 ГГц;

— видеокарта: интегрированная, Mali-400;

— память: 1 Гб RAM, 16 Гб ROM, microSD;

— фотокамеры: основная 8 Мп, передняя 5 Мп, фронтальная вспышка;

— проводные интерфейсы: microUSB, 3,5 мм;

— слоты: microSD, 2xSIM;

— работа в сетях: GSM, 3G;

— корпус: пластиковый;

— беспроводные интерфейсы: Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11n, GPS;

— OC: Android 6.0 Marshmallow, интерфейс Material UI;

— аккумулятор: несъемный, литий-полимерный, 4700 мАч;

— автономность: 23 часа разговоров, 423 часа ожидания;

— размеры: 154х77х10 мм;

— вес: 170 граммов.

В смартфоне отсутствует модуль поддержки сетей 4G, который постепенно становится частью бюджетных средств связи. В остальном к сбалансированности электронной начинки Q398 у нас претензий не возникло.

Внешний вид

Micromax Q398 исполнен в полностью пластиковом корпусе, что было сделано в целях снижения его веса при наличии АКБ емкостью 4700 мАч. Тем не менее, задняя панель и боковые рамки выкрашены «под металл» и имеют серебристый оттенок, что смотрится очень неплохо, а белая сторона имеет ярко-белый цвет и закрыта изогнутым защитным стеклом в формате 2,5D.

Спереди у смартфона есть не только экран, но также сенсорные кнопки управления и селфи-камера с дополнением в виде собственной светодиодной вспышки, рядом с которой помещены голосовой динамик и сенсоры освещенности и приближения. На правом торце есть кнопки громкости и включения, сверху находится вход под наушники, которого нет во многих более дорогих моделях, а снизу можно лицезреть две сеточки динамиков, одна из которых – муляж, поскольку динамик здесь один. В ней прячется микрофон, а посередине установлен порт microUSB. Тыльная часть корпуса отдана под логотип Micromax и основную фотокамеру со вспышкой.

Эргономика

Смартфон Micromax Q398 выглядит довольно крупным за счет своего большого экрана, однако в руке это совсем не ощущается, равно как и его масса: совершенно не кажется, будто он весит 170 граммов, а это значит, что руки не будут уставать от него. Еще одна интересная особенность: моноблок кажется тоньше, чем он есть на самом деле, причем как визуально, так и по ощущениям, и это тоже ему в плюс.

Использованные материалы корпуса предотвращают выскальзывание аппарата из рук. Боковые кнопки легко находятся на ощупь и имеют достаточное расстояние друг от друга, а сенсорные кнопки под экраном не просто в наличии – они еще и очень крупные, что не позволит владельцу промахнуться по ним. Правда, у них нет подсветки, так что ночью увидеть их невозможно.

Сзади у Micromax Q398 нет динамика – его надо искать на нижнем торце, и за счет такого расположения его не так-то просто закрыть рукой, разве что целенаправленно или во время игр. Задняя панель изготовлена из не самого прочного пластика и снимается просто адски тяжело – у нас это получилось лишь с пятого раза при помощи трех медиаторов. Это уже стало традицией для Micromax – выпускать смартфоны, крышка которых всячески сопротивляется ее отделению от корпуса.

Под панелью находится несъемный аккумулятор и три отдельных слота – два SIM и один microSD. Каждый из них поддерживает горячую замену, что приятно, и даже не приходится перезагружать аппарат после замены, скажем, SIM-карты.

Качество сборки

Несмотря на полностью пластиковую оболочку и минимальную толщину задней панели, смартфон Micromax Q398 собран вполне неплохо. Скрипы и люфты в данной модели отсутствуют, да и зазоров между элементами, в частности, между защитным стеклом экрана и корпусом, обнаружено не было.

Но в то же время у нас есть претензия к качеству окраски мобильника: пластик, из которых выполнены боковые кнопки, прокрашен не в массе, а лишь поверхностно, и в нашем экземпляре эти самые кнопки сразу из коробки уже слегка облезли, и на фото это видно. По всей видимости, та же участь ждет и боковые рамки, так что советуем сразу озаботиться покупкой чехла.

Если не считать этого досадного минуса, присущего, вполне вероятно, конкретному экземпляру смартфона, а не целой серии, то впечатление о сборке смартфона у нас сугубо положительное.

Экран

Дисплей Micromax Q398 очень хорош: невысокая цена смартфона в данном случае не означает наличие матрицы начального уровня: здесь стоит честная IPS-панель с широкими углами обзора. Экран вообще не выцветает, с какой стороны на него ни посмотри, и, в отличие от многих «одноклассников», этот смартфон отображает чистый белый цвет, без характерной «желтизны».

По яркости все отлично: на солнце экран слепнет процентов на 85% оставаясь вполне читаемым. О толщине рамок ничего говорить не станем: не та цена, чтобы сравнивать боковые рамки дисплея с оными у аппаратов в три-четыре раза дороже, где этот параметр уже актуален. Опять же, наличие сенсорных кнопок под экраном позволяет задействовать всю его площадь под вывод информации.

Дисплей может реагировать на касания мокрыми руками и обрабатывает до пяти одновременных прикосновений. Пальцы в перчатках он, естественно, не замечает.

Звук

Звучит Micromax Q398 очень громко и сочно, видимо, за счет расположения основного динамика на небольшом углублении в корпусе. На выходе звук получается чистый, хорошо слышны нижние и средние частоты, а верхние здесь не режутся, как это часто бывает в бюджетных моделях. Создается впечатление объемного звучания.

Громкость рингтона во время входящего звонка на уровне, а сила вибрации завышена, так что пропустить вызов не получится. Разговорный динамик по громкости немного недотягивает – при наличии громкого постороннего шума услышать абонента будет не очень просто. Это лечится вводом новых параметров через инженерное меню. Микрофон в смартфоне один, но он утоплен в корпус и тем самым хорошо защищен от ветра. Собеседник отметил относительно хорошую чистоту голоса и практически полное отсутствие посторонних шумов во время разговора.

Комплектная гарнитура, на наш взгляд, звучит на уровне наушников в ценовой категории «до 500 рублей», так что отказываться от ее использования, если вы не меломан с идеальным слухом, бессмысленно. В ушах она сидит надежно, даже можно приноровиться использовать ее во время занятий спортом.

Камеры

Как ни странно, в Micromax Q398 именно фронтальная камера делает лучшие по качеству снимки, нежели основная, несмотря на разницу в разрешениях. Интерполяции у обеих камер замечено не было, снимают они сносно как днем, так и в сумерках, а используемое для съемки приложение – это стандарт от Google, с базовым набором возможностей.

Оба модуля отрабатывают изменения положения смартфона в пространстве достаточно быстро, но начинают сильно «артефактить» снимки при фотографировании в условиях искусственного и при этом не самого яркого освещения. Основная вспышка годится только в качестве фонарика, а вот вспышка фронтальная отрабатывает на все 100%: она очень яркая и помогает улучшить качество ночных автопортретов.

Программное обеспечение и память

На Micromax Q398 установлена ОС Google Android без дополнительного интерфейса – его отсутствие обусловлено в первую очередь малым объемом оперативной памяти. Используется стандартная оболочка Material UI от Google, в которой перерисованы некоторые иконки, но не более, так что пользователь сам может выбрать себе нужный ему UI из предложенных в Google Play. На наш взгляд, наиболее стабильно на этом аппарате работает Nova Launcher.

После первой загрузки пользователю доступно около 245 Мб оперативной памяти и чуть меньше 10 Гб свободного дискового пространства. Решить проблему нехватки ОЗУ просто: на смартфоне стоит 18 сторонних приложений, большинство из которых можно удалить без рута. После этой операции свободной RAM станет почти вдвое больше.

По умолчанию, без удаления мусорного ПО, оперативки хватает на одно, максимум два приложения, после чего происходит их выгрузка. Если запустить тот же «Яндекс.Навигатор», то места в ОЗУ под другие программы уже не останется.

Производительность

В Micromax Q398 установлен процессор с очень высокой вычислительной мощностью, но слабой видеоподсистемой, что говорит о его серьезных возможностях во всех задачах, за исключением игрушек – современные 3D-игры если и пойдут, то лишь на минималке, так что рекомендуем ограничиться казуальными играми и классическими раннерами.

Для интернета и стандартных приложений аппаратной начинки смартфона, в принципе, хватает: подтормаживаний замечено не было, особенно после очистки памяти от ненужного рекламного софта. Встроенная память работает шустро, так что можно смело закачивать в нее карты навигаторов, сотни музыкальных треков и видеофильмы в высоком качестве – лагов не будет.

Общую производительность Micromax Q398 мы протестировали в трех бенчмарках – GeekBench, AnTuTu и Quadrant Standard, и все результаты видны на скриншотах.

Автономная работа

Аккумулятор в Micromax Q398 несъемный, и поменять его на другой в случае нехватки заряда, увы, не выйдет. С другой стороны, это и не нужно: если не перегружать мобильник программным обеспечением, постоянно живущим во включенном состоянии, то работать он будет очень и очень долго, не требуя подключения к розетке.

Насколько долго? Как минимум, 28 часов в режиме разговора при заявленных производителем 23 часах – таковы результаты нашего теста в сетях GSM. В 3G разговоры длились порядка 22 часов, а если рассматривать автономность в режиме интенсивного использования, то это в нашем случае как минимум 2 дня.

К концу вторых суток у Micromax Q398 оставалось еще порядка 3% энергии, причем в промежутке от 15% до 1% заряд тает очень медленно, и это хорошо. Под интенсивным использованием мы подразумеваем две SIM-карты, 3G-интернет, мессенджеры, игрушки, потоковое HD-видео и работу с документами. Если пару раз в день сидеть с него в социальных сетях по Wi-Fi и звонить по 2G, то четыре дня работы ему точно обеспечены.

Единственное, смартфон оказался очень прожорливым в режиме GPS, продержавшись всего лишь три часа, с таким-то емким аккумулятором. На восполнение энергии от комплектного ЗУ уходит около четырех часов, а от бортовой сети автомобиля, если ваш адаптер не выдает хотя бы 1,5 ампера, АКБ будет заряжаться намного дольше.

В итоге, автономность у Micromax Q398 отличная: столь солидный аккумулятор здесь явно в тему, и он даже не повлиял ни на толщину корпуса, ни на ощущаемый вес аппарата.

Заключение

Визуально смартфон Micromax Q398 не производит впечатление долгоиграющего: это классический фаблет с 2,5D-стеклом на экране в стильном достаточно тонком корпусе. Всю суть данного аппарата начинаешь понимать, тщетно пытаясь вспомнить, как давно заряжал его и удивляясь, как он может так долго жить на одном заряде.

Другими словами, мобильник не хвастается своими возможностями, но в то же время реализует их по полной. Micromax Q398 оптимален для тех, кто ищет долгоиграющий аппарат за небольшие по нынешним меркам деньги с большим экраном для звонков, интернета и навигации.

Плюсы Micromax Q398

— большой экран;

— очень емкий аккумулятор;

— громкий динамик;

— расширенная комплектация;

— фронтальная вспышка.

Минусы Micromax Q398

— отсутствие 4G;

— некачественная покраска элементов корпуса;

— трудно снимающаяся задняя крышка.