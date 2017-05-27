Пожар без жертв произошел на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

«26 мая в 18:17 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в.подробнее