Категория: Столица | 27 мая 2017 04:00
Пожар без жертв произошел на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
«26 мая в 18:17 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в.подробнее
Новость была оставлена 27 мая 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.