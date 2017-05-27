В Киеве сотрудник ГПУ протаранил припаркованные авто и скрылся с места происшествия
Категория: Столица | 27 мая 2017 16:00

   В Киеве работник Генпрокуратуры устроил ДТП, столкнувшись с припаркованными автомобилями, и скрылся с места аварии. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает “Киев Оперативный“ на своей странице в Facebook.Читай также: Автомобиль с Надеждой Савченко попал в ДТП “Поздно ночью, 27 мая, на улице.подробнее

Новость была оставлена 27 мая 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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