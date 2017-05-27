Российский бизнесмен Максим Демин, владеющий клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) «Борнмут», подозревается в незаконных ставках на матчи. Как сообщила The Times, 19 апреля на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA) появилось заявление, в котором Демин обвинялся в том, что 611 раз делал ставки.

Новость была оставлена 27 мая 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.