Компания Logitech — это производитель одних из самых лучших и надежных компьютерных аксессуаров, и в ее ассортименте есть весьма оригинальная и популярная мышка MX Master. Она была представлена два года назад, и сегодня в сети появились слухи о подготовке второго ее поколения.

Согласно доступным данным, своего нового «грызуна» Logitech назовет не иначе как MX Master 2S, но официальный анонс этого манипулятора пока еще не состоялся. Тем не менее, в интернете уже есть изображения новой модели, и она, судя по ним, ничуть не изменилась по сравнению с оригинальной мышью. Оно и понятно: многие пользователи и обзорщики хвалили именно форму ее корпуса за оригинальность, удобство и правильное расположение всех элементов. Но все же есть один нюанс: мышка может выйти под логотипом бренда Logi, который Logitech запустила практически сразу после релиза оригинальной MX Master.

Изменения также коснутся спецификаций: в частности, вырастет чувствительность лазерного сенсора с 1600 до 4000 точек на дюйм. Что касается синхронизации с компьютером, то по умолчанию мышка будет беспроводной (модуль Bluetooth в наличии), но всегда будет присутствовать возможность подключения по кабелю USB, который используется и для подзарядки встроенного аккумулятора. Logitech MX Master 2S могут представить в середине июня текущего года, а цена ее, по слухам, составит около $145.