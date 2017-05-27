Logitech работает над вторым поколением мыши MX Master
Категория: Техника | 27 мая 2017 16:00

Компания Logitech — это производитель одних из самых лучших и надежных компьютерных аксессуаров, и в ее ассортименте есть весьма оригинальная и популярная мышка MX Master. Она была представлена два года назад, и сегодня в сети появились слухи о подготовке второго ее поколения.

Logitech MX Master 2S

Согласно доступным данным, своего нового «грызуна» Logitech назовет не иначе как MX Master 2S, но официальный анонс этого манипулятора пока еще не состоялся. Тем не менее, в интернете уже есть изображения новой модели, и она, судя по ним, ничуть не изменилась по сравнению с оригинальной мышью. Оно и понятно: многие пользователи и обзорщики хвалили именно форму ее корпуса за оригинальность, удобство и правильное расположение всех элементов. Но все же есть один нюанс: мышка может выйти под логотипом бренда Logi, который Logitech запустила практически сразу после релиза оригинальной MX Master.

Изменения также коснутся спецификаций: в частности, вырастет чувствительность лазерного сенсора с 1600 до 4000 точек на дюйм. Что касается синхронизации с компьютером, то по умолчанию мышка будет беспроводной (модуль Bluetooth в наличии), но всегда будет присутствовать возможность подключения по кабелю USB, который используется и для подзарядки встроенного аккумулятора. Logitech MX Master 2S могут представить в середине июня текущего года, а цена ее, по слухам, составит около $145.

Новость была оставлена 27 мая 2017 16:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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