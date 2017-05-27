Компания Sony может сократить свой модельный ряд смартфонов. Появилась инсайдерская информация о скором прекращении разработки и производства мобильников серии Xperia X, и практически сразу она получила официальное свое подтверждение.

Линейка Sony Xperia X всегда являлась переходной от среднего класса к премиальному, и Sony решила отказаться от полумер якобы для «чистоты» модельного ряда, но все это чушь, поскольку истинная причина отказа от этих мобильников кроется в финансовом отчете компании за первый квартал. На деле Sony Xperia X попросту никому не нужны — даже в Японии они оказались на 15% ниже запланированного количества, а во всем остальном мире на данную серию пришлось лишь 31% от всех проданных смартфонов Sony, хотя они являются одними из доступных (российский рынок не в счет).

Отказ от Xperia X не означает, что Sony решила и вовсе покинуть рынок смартфонов — она продолжит выпускать бюджетные модели, середнячки и топовые флагманы, вот только подобный шаг вполне можно расценить как тревожный звоночек: с продажами аппаратов Sony все уже давно не так гладко, как могло бы быть, поскольку она берет пример с неудачницы-HTC, которая завышает цены на свои аппараты только из-за бренда, даже не пытаясь наделить их какими-либо интересными функциями. Топовых решений это, конечно, не касается — в них новшеств достаточно много, но позволить их себе может не каждый.