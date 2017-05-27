Разработка смартфона Huawei Honor 9 вышла на финишную прямую, поскольку сегодня этот аппарат прошел тестирование китайским регулятором TENAA. Обычно это последняя инстанция на пути того или иного гаджета к прилавкам магазинов, и на этот раз исключений точно не будет: смартфон выйдет очень и очень скоро.

Huawei Honor 9 придет на смену смартфону Honor 8, вышедшему в прошлом году и получившемуся более чем удачным. Сможет ли аппарат повторить успех своего предшественника, узнаем в ближайшем будущем, но на данный момент сведений о дате его поступления в продажу и рекомендуемой стоимости нет. По фото отлично видно, что Huawei Honor 9 располагает металлическим корпусом и двойной основной фотокамерой с лазерным автофокусом и светодиодной вспышкой. Рамки экрана этого мобильника по современным меркам очень большие, особенно сверху и снизу, и даже закругленное 2,5D-стекло не спасает, так что в этом плане модель устарела. Зато в наличии кнопка Home со встроенным дактилоскопом, расположенная прямо под дисплеем.

Спецификации Huawei Honor 9 перечислены ниже.

— экран Full HD, 5,15 дюйма;

— CPU Kirin 960, 8 ядер, 2,4 ГГц;

— 64 Гб ROM, 4 или 6 Гб RAM, microSD;

— фотокамеры 20+12 Мп, 8 Мп;

— аккумулятор 3100 мАч;

— ОС Android 7.0;

— размеры 147х71х8 мм, вес 155 граммов.