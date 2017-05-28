Шарапова опустилась на 178-е место в рейтинге WTA
Категория: Спорт | 28 мая 2017 08:00

Россиянка Мария Шарапова опустилась на 178-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она занимала в списке 173-е место. 30-летняя Шарапова пропустила текущую неделю из-за травмы. Последний раз россиянка выступала на турнире в Риме, но получила повреждение и снялась с соревнований в матче второго раунда.

Новость была оставлена 28 мая 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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