В Киеве прошел юбилейный Пробег под каштанами, 25-ый по счету. В этом году, по данным КГГА, в мероприятии приняли участие более 10 тыс. человек.Дал старт пробегу мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что люди делают это не только ради соревнований, но и для того, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.подробнее

Новость была оставлена 28 мая 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.