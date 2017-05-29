Сборная России обыграла команду Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата мира по волейболу. Встреча прошла в Таллине и завершилась победой россиян со счетом 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:19). Таким образом, подопечные Сергея Шляпникова завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира-2018.

Новость была оставлена 29 мая 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.