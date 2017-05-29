Компания Intel активно сдает позиции на рынке процессоров, уступая место AMD и ее новым чипам серии Ryzen. Сегодня стало известно об анонсе сразу трех новых неттопов от компании Zotac, работающих именно на этих CPU, и у них даже есть дискретные видеокарты, но уже не от AMD.

Представлены были компактные десктопы Zotac ZBox MA551, ER51060 и ER51070, где вторые два компьютера оснащены внешней видеокартой NVIDIA GeForce GTC 1060 и 1070 соответственно. Все это указывает на возможность играть в видеоигры и рендерить 3D-модели и видеоролики. В сокете может быть установлен процессор AMD Ryzen от 3 1000 до 7 1700, так что выбор CPU здесь все же есть, и это касается всех трех неттопов Zotac ZBox MA551, ER51060 и ER51070.

Младшая модель, идущая первой в этом списке, на дискретную графику рассчитывать не может, но больше ничем от старших родственников не отличается. Отметим, что все три неттопа выйдут в версиях с процессорами Kaby Lake от Intel для тех, кто пока еще не верит в возможности новых чипов от AMD. В оснащение компьютеров войдут два HDMI и один DisplayPort, сетевая карта, порт USB-C и четыре USB 3.0. О стоимости и релизе этих неттопов от Zotac будет сообщено дополнительно.