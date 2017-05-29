Ассортимент мобильных компьютеров компании Acer пополнился новой моделью под названием Nitro 5. Это полноразмерный ноутбук с IPS-матрицей на 15,6 дюйма по диагонали, и это, что важно, игровая модель, да еще и со встроенной подсветкой клавиатуры.

Очень важен тот факт, что новый ноутбук Acer Nitro 5 запросто можно купить с новыми процессорами и видеокартой от AMD на случай, если кому не по нраву свежие новинки от Intel и NVIDIA. Последняя, к слову, предоставила видеокарты GeForce GTX 1050 и 1050 Ti, тогда как в AMD-версии стоит неплохая RX 550. Стоимость Acer Nitro 5 стартует от 1100 евро, и в продажу он поступит уже в августе текущего года, однако нет никакого смысла покупать его в Европе, поскольку в США за него попросят намного меньше – 800 долларов за минимальную конфигурацию. Состав ноутбука включает в себя Full HD-экран, до 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR4-2400, твердотельный накопитель до 512 Гб и дополнительный жесткий диск объемом до 2 терабайтов.

Внутри Acer Nitro 5 скрыта продвинутая система охлаждения CoolBoost с двумя кулерами, а на SSD установлена ОС Windows 10. Также лэптоп наделен парой портов USB 3.0, по одному USB 3.0 и USB-C, выходом HDMI 2.0 и модулем Wi-Fi 802.11ac.