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В линейке от Xiaomi у GearBest подешевел новейший флагман Mi 6 с предустановленной глобальной прошивкой, в которой есть и Google-сервисы, и русский язык. Аппарат доступен в черном цвете корпуса и может быть приобретен в двух модификациях: 6 Гб RAM и 64 Гб ROM или 6 Гб RAM и 128 Гб ROM. Стоимость, соответственно, составляет $430 по купону «RmiMi6» и $490 по купону «RMi64G». Смартфон Xiaomi Mi 6 собран на самом передовом процессоре 2017 года – 8-ядерном Qualcomm Snapdragon 835, равных которому пока что нет. Экран флагмана поддерживает разрешение Full HD при диагонали 5,15 дюйма, а двойная основная камера состоит из пары 12-мегапиксельных модулей. Mi 6 работает на Android 7 с оболочкой MIUI 8.2 и комплектуется фирменным силиконовым чехлом.

Среди смартфонов марки LeEco цена снижена на модель 2 X520: с промо-кодом «X520» она составляет $120, и за эти сравнительно небольшие деньги вы станете обладателем 5,5-дюймового фаблета в металлическом корпусе с прошивкой Android 6. LeEco 2 X520 располагает поддержкой разрешения Full HD, 3 Гб оперативной памяти, встроенным накопителем на 32 Гб, мощной батареей на 3000 мАч, и все это менее чем за 8000 рублей. В стоимость входят фотокамеры с разрешением 8 и 16 мегапикселей 4G-модем, интерфейс USB-C и процессор Qualcomm Snapdragon 652 с частотой 8х1,8 ГГц и графикой Adreno 510.

Смартфон ASUS ZenFone 2 версии ZE551ML тоже можно купить в GearBest со скидкой: купон «ZE551MR» снизит его цену до $130. Аппарат рассчитан на работу в сетях GSM, 3G и LTE, располагает двумя слотами под SIM-карты и работает на процессоре Atom Z3580 от компании Intel с частотой 2,3 ГГц на четырех ядрах. В лист спецификаций моноблока ASUS ZenFone 2 входят IPS-экран Full HD на 5,5 дюйма по диагонали, 32-гигабайтный накопитель, модуль RAM на 4 гигабайта и фотокамеры с матрицами 5 Мп (фронтальная) и 13 Мп (основная). Система питания представлена аккумулятором емкостью 3000 мАч.