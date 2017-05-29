В Киеве на озере Тельбин запустили систему аэрации, которая позволит очищать воду. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр Виталий Кличко сказал, что установленная система — уникальна. Она позволит насыщать воду кислородом и очищать ее. Он также заверил, что в озере можно будет безопасно купаться..подробнее