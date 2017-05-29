В Киеве на озере Тельбин установили систему аэрации
Категория: Столица | 29 мая 2017 04:00

   В Киеве на озере Тельбин запустили систему аэрации, которая позволит очищать воду. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр Виталий Кличко сказал, что установленная система — уникальна. Она позволит насыщать воду кислородом и очищать ее. Он также заверил, что в озере можно будет безопасно купаться..подробнее

Новость была оставлена 29 мая 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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