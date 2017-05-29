Чемпион Росссии по спортивной ходьбе Петр Трофимов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дело на спортсмена заведено по показателям биологического паспорта. Решение выносил Спортивный арбитражный суд. Дисквалификация спортсмена будет отсчитываться с 3 ноября 2016 года.

Новость была оставлена 29 мая 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.