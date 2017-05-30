Флагманский смартфон LG G6, как известно, работает на процессоре Qualcomm 821 2016 года выпуска, тогда как все его конкуренты получили более современную SoC с индексом 835. Это, безусловно, упущение, и потому в следующем году новый LG G7 станет первым в мире мобильником на базе новейшего Qualcomm 845.

Об этом стало известно от инсайдеров в Qualcomm: во избежание повтора столь грубой ошибки LG начала сотрудничество с американским чипмейкером заранее, уже в этом месяце. Но увы, она не одна – Samsung тоже уже взяла Qualcomm в оборот, ведь ей тоже нужен флагманский чип 2018 года для своего нового флагмана Samsung S9. Работа над последним уже стартовала, вот только выйдет он не ранее следующей весны. Отметим, что именно Samsung виновата в том, что LG G6 работает на старом процессоре – она выкупила все первые партии 835, дабы обеспечить себе конкурентное преимущество хотя бы на старте продаж S8, и у нее это получилось.

С LG G7 такое вряд ли повторится, так что вера в корейского вендора крепнет с каждым днем. Что же до самого CPU 845, то, по предварительным данным, он будет опережать нынешнего 835 сразу на 30% в плане производительности, хотя текущий процессор вообще не имеет равных себе ни по мощности, ни по энергоэффективности.