Компания Asus на выставке Computex 2017 провела презентацию своего нового мобильного компьютера ZenBook Pro (UX550). Данная модель, по словам разработчиков, является самой легкой и одновременно самой тонкой, а чуть позже она была названа еще и самой производительной.

Во все это очень легко поверить, поскольку новый Asus ZenBook Pro (UX550) несет с себе мощный процессор Intel Core i7-7700HQ поколения Kaby Lake и заодно дискретную видеокарту GeForce GTX 1050 Ti от NVIDIA, и все это дополнено сразу 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR4. Винчестера в этом ноутбуке, разумеется, нет – вместо него установлен SSD с интерфейсом PCI-E x4 объемом сразу 1 терабайт. У Asus ZenBook Pro (UX550) также есть экран на 15,6 дюйма с очень тонкими рамками, не более 7 миллиметров, и он поддерживает разрешение Ultra HD или 4К.

Даже акустика у рассматриваемого ноутбука продвинутая, ведь ее сделала компания Harman Kardon, и состоит она из четырех динамиков. Asus ZenBook Pro (UX550) работает на базе Windows 10 от Microsoft и располагает встроенным дактилоскопом и батарейкой на 14 часов работы. Цена мобильного ПК весом 1,8 кг и толщиной 19 мм не приводится, но в нее входит корпус из прочного алюминиевого сплава.