В интернете распространились новые фотографии смартфона Apple iPhone 8, источник которых пожелал остаться неизвестным. Изображения демонстрируют отсутствие на лицевой панели аппарата всего, кроме камеры, динамика и очень большого экрана – кнопки Home здесь, вопреки надеждам многих яблокофилов, нет.

Отсутствие аппаратной кнопки на фронтальной панели является следствием растягивания экрана с диагональю 5,2 дюйма по всей ее площади: у него практически нет рамок, ибо это сейчас в тренде. Сзади у Apple iPhone 8 есть вертикальная двойная камера, получившая странное расположение – не сверху и не по центру. Рычажок отключения звука, очень удобный, кстати, здесь есть – его следует искать на левом торце, а вот входа под наушники опять нет ни на одной из граней корпуса. В наличии лишь только обычный Lightning, и все.

Сканер отпечатков пальцев, ранее находившийся в кнопке Home, из Apple iPhone 8 может быть полностью убран в угоду сканеру сетчатки глаза, как в Samsung S8. Или же его могут встроить прямо в OLED-экран от Samsung, но фотографии на это никак не указывают. Анонс смартфона ожидается в сентябре текущего года, где его покажут одновременно с Apple iPhone 7s и 7s Plus.