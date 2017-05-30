Появилось видео момента прорыва трубы на Голосеевском проспекте в Киеве. Ролик опубликовала на своем сайте ТСН. Читай также: На Оболони из-за прорыва теплосети провалился асфальт Согласно сообщению издания, Киевэнерго заявляет, что испытания трубы были плановые, и они не могли предвидеть, в каком.подробнее

Новость была оставлена 30 мая 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.