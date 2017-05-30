Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин открыл счет в первой встрече финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилл Предаторс». Нападающий на 16-й минуте реализовал численное преимущество. Встреча завершилась победой «пингвинов» со счетом 5:3. Вторая игра пройдет в ночь на четверг, 1 июня.

Новость была оставлена 30 мая 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.