Компанию Lenovo продолжает штормить. После недавнего возрождения собственного бренда на рынке смартфонов она решила посоревноваться с игроками топового сегмента и тоже выйти в высшую лигу. Как у нее это получится, пока что трудно сказать, но работа ей предстоит тяжелая, ведь в 2016 году она занимала 8 место среди китайских вендоров, а по результатам 1 квартала 2017 ее вовсе нет в Топ-10.

Следует отметить, что Lenovo пока не намерена бороться ни с Samsung, ни с Apple, поскольку всем заранее известно, чем это кончится. Пока что компания собирается конкурировать с китайскими топовыми брендами, среди которых есть в первую очередь Huawei. Однако и до лидеров мирового рынка она тоже хочет добраться, и главным оружием против Samsung и Apple у Lenovo являются смартфоны Moto. Именно под этим брендом компания ворвется в премиальный сегмент, и помощь ей окажут операторы сотовых сетей в ряде стран мира, в том числе и в США, где уже три оператора встали на ее сторону.

Есть лишь одна проблема: если взглянуть на фотографии и рендеры смартфонов Moto 2017 года, то становится очень грустно, ведь в них нет ничего уникального и оригинального, а крупные рамки экрана и дизайн основной фотокамеры даже могут отвратить многих потенциальных покупателей. Что Lenovo собирается противопоставить Samsung S8 и грядущему iPhone 8 от Apple, пока неясно, но на сегодняшний день, если судить по имеющимся крупицам информации, козырей в рукаве у китайского вендора нет.