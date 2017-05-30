Компания Asus рассказала о своем новом мониторе Designo MZ27AQ для ценителей прекрасного, презентация которого состоялась в Тайване в преддверии шоу Computex 2017. C виду это очень стильный монитор, но дело здесь не только в красоте, но еще и во встроенной акустике, ведь ее создавала сама Harman Kardon.

Монитор Asus Designo MZ27AQ несет в себе два динамика по 6 ватт каждый, плюс есть небольшой сабвуфер на 5 ватт, выполненный в виде внешнего модуля. Конечно, с полноценной дискретной акустикой такая система не сравнится, но зато она не занимает много места. Стоимости у данной новинки от ASUS пока нет, и дата ее релиза на сегодняшний день тоже отсутствует, да и спецификации раскрыты далеко не все, но на основе имеющихся данных вполне можно сделать один вывод: монитор пригоден для игр и обработки фотографий.

В основе Asus Designo MZ27AQ лежит матрица IPS со временем отклика 5 миллисекунд и разрешением Quad HD или 2560х1440 пикселей при диагонали 27 дюймов. Экран охватывает 100% цветового пространства sRGB и позволяет подключать к себе системный блок или любой другой источник изображения по одному DisplayPort и двум HDMI. По всей видимости, устаревшие DVI и VGA здесь уже отсутствуют. Стоимость Asus Designo MZ27AQ будет сообщена позже.