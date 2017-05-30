Опубликованы очень качественные снимки нового-старого смартфона Samsung Galaxy Note7, который совсем скоро поступит в продажу уже после процедуры восстановления. Внешне, как оказалось, эти аппараты практически не отличаются от тех устройств, что одно за одним взрывались прошлой осенью, но все же одна отличительная особенность имеется.

Спереди восстановленный Samsung Galaxy Note7 выглядит ровно точно так же, как и седьмой Ноут образца 2016 года, никаких различий нет. Все кроется сзади – почти у нижней кромки тыльной панели есть хорошо различимая на втором фото и в реальной жизни буква «R», которая является сокращением от «Refurbished», что в переводе и означает «восстановленный». Samsung уверяет, что новые Galaxy Note7 полностью безопасны и не взрываются в руках владельцев или в процессе зарядки, но поверить в это пока что очень сложно – нужно дождаться отзывов первых и самых бесстрашных покупателей, решившихся на приобретение такого вот аппарата.

Смартфон должен поступить в продажу летом текущего года по неизвестной пока цене, которая, как утверждается, окажется чуть ли не вдвое меньше стоимости оригинального мобильника на старте продаж. По характеристикам новые Samsung Galaxy Note7 не будут отличаться от старых, разве что емкость батарейки сильно снизят во избежание, собственно, взрыва.