Французский теннисист Максим Аму начал целовать журналистку Мали Томас против ее воли. 21-летний спортсмен сделал это во время интервью после поражения от Пабло Куэваса (3:6, 2:6, 4:6) в первом круге «Ролан Гаррос». В связи с инцидентом организаторы «Ролан Гаррос» приняли решение лишить Аму аккредитации.

Новость была оставлена 31 мая 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.