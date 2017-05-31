С 1 июня по 1 сентября в связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского будет закрыто движение на путепроводе возле станции метро «Нивки». Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

Согласно сообщению, движение транспорта будет осуществляться вдоль.подробнее