Категория: Столица | 31 мая 2017 04:00
С 1 июня по 1 сентября в связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского будет закрыто движение на путепроводе возле станции метро «Нивки». Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.
Согласно сообщению, движение транспорта будет осуществляться вдоль.подробнее
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